Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2024)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: przewidywania

Końcowa faza sezonu rozgrywek Fortuna 1. ligi w sezonie 2023/24. W przedostatniej kolejce Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie na własnym obiekcie GKS Tychy. Gospodarze, choć cele był zupełnie inne, muszą walczyć o pozostanie w lidze, bowiem wolne wciąż jest jedno miejsce spadkowe, a niecieczanie mają nad nim tylko cztery punkty przewagi, co absolutnie nie może zagwarantować pozostania w lidze. Z kolei piłkarze trenera Dariusza Banasika muszą wygrać, jeśli chcą zagrać w barażach o PKO Ekstraklasę. Aktualnie ekipa tyszan ma 51 oczek – tyle samo, co 6. Wisła Płock. Obie drużyny muszą więc w niedzielny wieczór wygrać, ale w mojej ocenie w tym starciu padnie podział punktów. Taki jest też mój typ – remis.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: ostatnie mecze

GKS Tychy w dwóch ostatnich meczach zainkasował zero punktów, bowiem najpierw uległ Lechii Gdańsk na stadionie w Trójmieście, a przed tygodniem w derbach, po zaciętej walce z GKS-em Katowice 2:3. W sumie jednak w pięciu ostatnich meczach mają oni na swoim koncie sześć punktów. To przekłada się w sumie na 51 oczek uzbieranych w tym sezonie i 6. lokatę w lidze.

Jeśli chodzi zaś o sytuację ekipy prowadzonej od jakiegoś czasu przez Marcina Brosza, to popularne Słoniki w analogicznym czasu zainkasowały 5 punktów, tylko raz wygrywając i dwukrotnie dzieląc się zdobyczą z rywalami. Przed tygodniem ulegli oni Stali Rzeszów w wyjazdowej potyczce. 35 zdobytych oczek w 32 meczach jak na razie daje utrzymanie, ale z pewnością sytuacja w szatni niecieczan jest trudna.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: historia

Obie te drużyny rywalizują ze sobą na poziomie Fortuna 1. ligi od lat. Z małymi wyjątkami na awans Bruk-Betu do Ekstraklasy. W pierwszym tegorocznym spotkaniu lepsi okazali się gracze z Tychów, którzy w doliczonym czasie gry najpierw doprowadzili do wyrównania, a kilka minut później zdobyli decydującą bramkę na 3:2. Z kolei ostatni mecz w Niecieczy to rok 2022 i wynik 2:0 dla gości ze Śląska. Ostatni raz Termalica wygrała w lutym 2023 roku.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł. Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to on dość wyraźnie. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 2.20. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 3.40 a 3.60. Wyrównane zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po wysokim kursie 3.05.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: kto wygra?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: przewidywane składy

GKS Tychy: Kikolski – Nedić, Teclaw, Dijaković – Polap, Zytek, Bieroński, Machowski – Mikita, Rumin – Śpiączka

Termalica: Loska, Wolski, Biedrzycki, Putivtsev, Kasperkiewicz, Zaviyskyi, Radwański, Nowakowski, Jakubik, Karasek, Trubeha

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Tychy: transmisja

Spotkanie Bruk-Bet Termalicki Nieciecza z GKS-em Tychy będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie do obejrzenia na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w systemie PPV i platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji w Łęcznej już w niedzielę, 19 maja, o godzinie 18:00.

