dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marco Reus

Wymarzony koniec Reusa na Signal Iduna Park, gol i asysta w ostatnim meczu

Marco Reus niedawno ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu pożegna się z Borussią Dortmund. W sobotę po raz ostatni wystąpił w oficjalnym meczu na Signal Iduna Park w barwach żółto-czarnych. 34-latek nie mógł wyobrazić sobie lepszego pożegnania niż zdobycie ostatniego gola przed własną publicznością. Pomocnik w 38. minucie gry podszedł do wykonania rzutu wolnego i z odległości ok. 17 metrów od bramki posłał futbolówkę do siatki. Wcześniej Reus asystował również przy trafieniu Iana Maatsena.

Wcześniej przed rozpoczęciem spotkania na murawie stadionu nastąpiło uroczyste pożegnanie legendy Borussii Dortmund. Piłkarz był otrzymał z rąk członków zarządu pamiątkowe kwiaty oraz statuetkę, a fani zebrani na stadionie wraz z kolegami z drużyny oklaskiwali Marco Reusa. Dodatkowo kibice przygotowali specjalny transparent, na którym widniał napis: Twoje imię oznacza identyfikację i lojalność. Dziękujemy Marco!

Reus w Borussii Dortmund występował przez 12 sezonów i zagrał w barwach klubu aż 427 spotkań, w których strzelił 169 goli. Ostatni mecz w żółto-czarnej koszulce zagra 1 czerwca w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Póki co nie wiadomo, gdzie będzie kontynuował karierę. Przyszłość Marco Reusa najprawdopodobniej wyjaśni się dopiero po zakończeniu sezonu.