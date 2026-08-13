Zalewski na radarze giganta. Tak wygląda sytuacja Polaka

Nicola Zalewski od kilku dni jest łączony z transferem do AC Milan. Na kanale Meczyki.pl sytuację polskiego piłkarza przedstawił Fabrizio Romano. Jego zdaniem Atalanta nie dostała jeszcze żadnej oferty.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski łączony z Milanem. Atalanta nie dostała oferty

Nicola Zalewski w nadchodzącym sezonie wcale nie musi być piłkarzem Atalanty. Po zmianie trenera okazało się, że reprezentant Polski nie do końca wpisuje się w taktykę Maurizio Sarriego. Niewykluczone więc, że w najbliższych tygodniach ponownie zmieni otoczenie. Warto dodać, że od zimy 2025 roku bronił barw aż trzech włoski klubów: AS Romy, Interu Mediolan i wspomnianej Atalanty.

Od kilku dni polski piłkarz jest łączony z AC Milan. Media informują, że La Dea wyceniła urodzonego we Włoszech zawodnika na 15-20 milionów euro. Jest to mniej więcej tyle, ile zapłacili za niego latem ubiegłego roku. Sytuację 24-latka wyjaśnił Fabrizio Romano.

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Na kanale Meczyki.pl znany dziennikarz poinformował, że Milan faktycznie szuka piłkarza na pozycję, na której gra Zalewski. Rossoneri chcieliby ściągnąć zawodnika, który potrafi operować na obu skrzydłach i radzi sobie w grze jeden na jeden. Natomiast w kontekście transferu ujawnił, że Atalanta nie otrzymała jeszcze ani zapytania, ani żadnej oficjalnej oferty.

Na ten moment trudno cokolwiek przewidzieć w kontekście przyszłości Zalewskiego. Reprezentant Polski przygotowuje się do nowego sezonu pod okiem Maurizio Sarriego. La Dea rozpocznie rozgrywki ligowe za nieco ponad tydzień meczem z Sassuolo.