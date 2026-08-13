AS Roma pracuje nad pozyskaniem obrońcy. Celem Giallorossich jest Destiny Udogie z Tottenhamu Hotspur. Włoch zgodził się już na powrót do Serie A - przekazuje Ekrem Konur.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Destiny Udogie łączony z AS Romą. Tottenham Hotspur otrzyma ofertę

AS Roma pracuje nad transferem Destiny’ego Udogiego. Jak informuje Ekrem Konur, włoski klub chce sprowadzić reprezentanta Włoch z Tottenhamu Hotspur i przygotowuje w tej sprawie ofertę. Sam zawodnik miał już zaakceptować możliwość powrotu do Serie A, co może ułatwić Giallorossim przeprowadzenie całej operacji.

Wspomniane źródło zaznacza, że Tottenham Hotspur oczekuje za swojego zawodnika około 30 milionów euro. AS Roma chciałaby jednak przeprowadzić transakcję na innych zasadach. Klub ze stolicy Italii planuje wypożyczyć Destiny’ego Udogiego z opcją wykupu, choć takie rozwiązanie nie jest obecnie szczególnie atrakcyjne dla Kogutów.

Destiny Udogie jest związany z Tottenhamem Hotspur od 2022 roku, ale wcześniej występował już oczywiście na boiskach Serie A. Włoski obrońca reprezentował barwy Hellasu Verona oraz Udinese, a teraz może ponownie pojawić się na boiskach Serie A. Wiele będzie zależało od tego, czy AS Roma zdoła przekonać Spurs do proponowanych warunków transferu.

Do tej pory Destiny Udogie rozegrał 94 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Wychowanek Hellasu Verona zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zdołał zaliczyć pięć asyst.