Bruno Fernandes tego lata może jeszcze opuścić Manchester United. Kapitan Czerwonych Diabłów jest łączony z Juventusem, AC Milanem oraz Galatasaray - informuje Simon Stone z "BBC Sport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Juventus, AC Milan i Galatasaray myślą o Bruno Fernandesie

Bruno Fernandes wciąż pozostaje ważną postacią Manchesteru United, ale tego lata jego przyszłość na Old Trafford nie jest przesądzona. Kapitan Czerwonych Diabłów wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym, a potencjalny transfer do innego klubu byłby bez wątpienia jednym z najgłośniejszych ruchów tego okna. Simon Stone z „BBC Sport” przekazuje, że sytuację Portugalczyka monitorują trzy europejskie zespoły.

Wśród zainteresowanych znalazły się Juventus oraz AC Milan. Oba włoskie kluby od dłuższego czasu szukają możliwości wzmocnienia swoich zespołów i dostrzegają w Bruno Fernandesie zawodnika, który mógłby natychmiast podnieść jakość drugiej linii. Transfer nie będzie jednak prosty, biorąc pod uwagę znaczenie Portugalczyka dla Manchesteru United.

Do walki o podpis 31-latka włączył się również Galatasaray. Turecki klub w ostatnich oknach transferowych pokazał, że potrafi sięgać po uznane nazwiska, dlatego zainteresowanie Bruno Fernandesem nie powinno być lekceważone. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy którykolwiek z tych kierunków przerodzi się w konkretną ofertę, a decyzja w sprawie przyszłości kapitana będzie należała przede wszystkim do Czerwonych Diabłów i samego zawodnika.

Bruno Fernandes ma na koncie już 327 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki kapitana Czerwonych Diabłów są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 107 trafień, a także zaliczył 108 asyst.