Spalletti czeka na ruch Juventusu. On jest gotowy

Juventus wchodzi w kluczowy moment sezonu, a równolegle toczą się rozmowy o przyszłości trenera. Luciano Spalletti przed meczem z Sassuolo jasno odniósł się do swojej sytuacji kontraktowej.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti gotowy na rozmowy ws. nowego kontraktu

Luciano Spalletti otwarcie przyznał, że zbliża się moment rozmów z władzami Juventusu w sprawie nowej umowy. Trener nie zamierza czekać na końcowe rozstrzygnięcia sezonu. Podkreślił, że nadchodzący okres będzie odpowiedni na spokojne ustalenia.

– Podczas przerwy reprezentacyjnej jest mniej stresu i więcej czasu, z mojej strony jest pełna gotowość, aby wysłuchać tego, co klub ma mi do powiedzenia – powiedział trener odpowiadając na pytania dziennikarzy w temacie przedłużenia umowy ze Starą Damą.

Szkoleniowiec zaznaczył, że dobrze odnajduje się w obecnym środowisku. Zwrócił uwagę na relacje z zespołem oraz sztabem. Wskazał, że wzajemny szacunek i zaufanie są fundamentem dalszej współpracy. Spalletti unika jednak publicznych deklaracji dotyczących przyszłych zmian w kadrze. Przyznał, że rozmowy o transferach nie są teraz priorytetem. Skupia się na pracy z obecnym zespołem i walce o najważniejsze cele.

Włoskie media sugerują, że kontrakt szkoleniowca zostanie przedłużony o kolejny sezon. Oficjalne potwierdzenie to tylko kwestia czasu.

Równolegle Juventus przygotowuje się do meczu z Sassuolo, który ma znaczenie w kontekście walki o Ligę Mistrzów. Trener podkreślił, że każdy punkt jest teraz kluczowy. Ostateczne decyzje kadrowe zapadną tuż przed spotkaniem, w tym w sprawie Dusana Vlahovicia.

