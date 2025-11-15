Skorupski o zakończeniu kariery. Padła konkretna data

Łukasz Skorupski udzielił wywiadu dla dziennika La Repubblica. Reprezentant Polski zdradził, kiedy zamierza zakończyć karierę. W piłkę nożną chce grać do 40. roku życia, czyli jeszcze sześć lat.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Łukasz Skorupski zamierza grać do 40. roku życia

Łukasz Skorupski w 2013 roku postanowił opuścić Polskę i wybrał życie oraz karierę we Włoszech. Z Górnika Zabrze za niecałe milion euro przeniósł się do AS Romy. Oprócz klubu ze stolicy przez dwa lata występował w Empoli na zasadzie wypożyczenia. Natomiast latem 2018 roku na zasadzie transferu definitywnego został bramkarzem Bologni. Rossoblu zapłacili za niego 9 milionów euro.

Na Stadio Renato Dall’Ara zyskał status nie tylko kluczowego zawodnika w klubie, ale również jednego z najlepszych bramkarzy w Serie A. Jak dotąd uzbierał w barwach Bologni aż 266 spotkań, a licznik występów z tygodnia na tydzień się powiększa. Aktualnie golkiper boryka się z kontuzją, której doznał w ostatnim ligowym meczu z Napoli. Przerwa reprezentanta Polski ma potrwać do końca roku.

Ostatnio bramkarz reprezentacji Polski i Rossoblu udzielił wywiadu dla dziennika La Repubblica. W rozmowie poruszono wątek zakończenia kariery. Łukasz Skorupski, cytowany przez Nicolo Schirę ujawnił, że w piłkę nożną zamierza grać do 40. roku życia. Oznacza to, że jeszcze przez sześć lat będziemy mogli oglądać go w akcji. Wiele wskazuje na to, że karierę zakończy prawdopodobnie w 2031 roku.