Skandal w Serie A? Działacz Juventusu nie krył oburzenia

Juventus doznał w sobotę piątej porażki w tym sezonie Serie A. Po zakończeniu spotkania 25. kolejki klub z Turynu opublikował specjalne oświadczenie dotyczące meczu.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Chiellini

Juventus po sobotnich Derby d’Italia

Juventus po sobotnich Derby d’Italia wciąż ma na swoim koncie 46 punktów. Jednocześnie do lidera Interu Mediolan ekipa Luciano Spalletti traci aż 15 oczek, więc o mistrzostwie Włoch raczej trzeba już zapomnieć. W każdym razie Bianconeri wciąż rywalizują o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Po zakończeniu szlagieru ligi włoskiej klub z Allianz Stadium, słowami swojego dyrektora Giorgio Chiellini, wyraził konkretne stanowisko.

– Po tym, co się wydarzyło, nie możemy rozmawiać o piłce nożnej. Wydarzyło się coś absolutnie niedopuszczalnego, niezależnie od tego, czy dotyczyło to nas, czy kogoś innego. System VAR prawdopodobnie będzie musiał zostać zmieniony, ponieważ niedopuszczalne jest, aby w tak ważnych meczach powtarzało się tak wiele błędów – mówił przedstawiciel Juventusu cytowany przez Football Italia.

– Od samego początku sezonu staraliśmy się pokazać całemu światu, że poziom sędziowania jest poniżej standardów. Niestety, właśnie to pokazaliśmy przy okazji Derby d’Italia. To przydarzyło się wielu drużynom w tym sezonie. Musimy się zmienić. Nie możemy tego ciągle odkładać, jak to zawsze bywa we włoskiej piłce nożnej – podkreślił Chiellini.

Bianconeri kolejne ligowe starcie rozegrają za tydzień. Poprzeczka będzie znów zawieszona wysoko, bo na arenie w Turynie pojawi się Como dowodzone przez Cesc Fabregas.