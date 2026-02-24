Simeone porozumiał się z Interem? Marotta skomentował plotki

Inter znalazł się w centrum medialnej burzy po informacjach z Hiszpanii o Diego Simeone. Giuseppe Marotta stanowczo zdementował plotki i podkreślił pełne zaufanie do Cristiana Chivu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Inter ucina spekulacje o Simeone

Inter w ostatnich dniach musiał zmierzyć się z falą spekulacji dotyczących przyszłości trenera. W programie El Chiringuito padła teza, że Diego Simeone uzgodnił warunki współpracy z mediolańskim klubem od przyszłego sezonu. Oznaczałoby to koniec wieloletniej ery Argentyńczyka w Atletico Madryt.

Simeone prowadzi Atletico od grudnia 2011 roku i stał się symbolem tej drużyny. W tym czasie zdobył osiem trofeów, w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii i dwie Ligi Europy. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, a według L Equipe szkoleniowiec inkasuje około trzech milionów euro brutto miesięcznie. To czyni go jednym z najlepiej opłacanych trenerów na świecie.

Powrót do Włoch nie byłby dla niego nowością. W przeszłości pracował w Catanii, a jako piłkarz występował między innymi w Interze i Lazio. W barwach Nerazzurrich rozegrał 85 spotkań i zdobył 14 bramek. Kilka lat temu przyznał też, że chciałby kiedyś wrócić do Mediolanu jako trener.

Na te doniesienia zareagował Giuseppe Marotta. – Nazwijmy to absolutnym fake newsem. Nie ma nawet o czym rozmawiać. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z Chivu – podkreślił dyrektor Interu. Tym samym klub jasno dał do zrozumienia, że nie prowadzi rozmów z Simeone i nie planuje zmiany szkoleniowca.

Zobacz również: Juventus przyspiesza rozmowy ze Spallettim. Decyzja coraz bliżej