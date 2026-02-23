Simeone łączony z włoskim gigantem. Sensacyjne doniesienia z Hiszpanii

Atletico Madryt może wkrótce stracić swojego trenera. Według doniesień przedstawionych w programie El Chiringuito Diego Simeone ma wstępne porozumienie z Interem Mediolan na przyszły sezon.

Diego Simeone może przejąć stery w Interze Mediolan

Diego Simeone od 2011 roku prowadzi Atletico Madryt i stał się symbolem tej drużyny. Teraz jednak z Hiszpanii płyną zaskakujące informacje. W programie El Chiringuito stwierdzono, że Argentyńczyk uzgodnił warunki współpracy z Interem Mediolan od przyszłego sezonu. To oznaczałoby koniec szesnastoletniej ery w Madrycie.

Simeone objął Atletico 23 grudnia 2011 roku. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz dwie Ligi Europy i dwa Superpuchary Europy. To osiem trofeów z trzydziestu trzech w historii klubu. W obecnym sezonie Atletico zajmuje czwarte miejsce w tabeli i traci trzynaście punktów do liderującej Barcelona. W Lidze Mistrzów czeka je rewanż z Brugge po remisie 3:3 w Belgii.

Kontrakt Simeone wygasa w czerwcu 2027 roku. Szkoleniowiec należy do najlepiej opłacanych trenerów na świecie. Według L’Equipe zarabia około trzech milionów euro brutto miesięcznie, co daje blisko czterdzieści milionów rocznie. To znacznie więcej niż otrzymuje Chivu.

Powrót do Włoch nie byłby dla Simeone nowością. Prowadził już Catanię, a jako piłkarz grał dla Pisy, Interu i Lazio. W barwach Nerazzurrich rozegrał 85 meczów i zdobył 14 bramek. W 2016 roku przyznał publicznie, że chciałby wrócić do Mediolanu jako trener i spełnić swoje marzenie.

Wcześniej Diego Simeone był już łączony z Manchesterem United czy Newcastle United.

