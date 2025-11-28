Simeone marzy o pracy w Interze! Ten aspekt będzie największym problemem

10:48, 28. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano / Matteo Moretto

Diego Simeone od czternastu lat jest związany z Atletico Madryt, ale przyznał, że chciałby poprowadzić Inter Mediolan. Problemem mogą okazać się finanse. Argentyńczyk zarabia 15 mln euro rocznie. Żaden klub w Serie A nie jest w stanie spełnić takich warunków finansowych.

Diego Simeone
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Inter pod wodzą Simeone?! Problem stanowi wynagrodzenie

Diego Simeone w przeszłości jako piłkarz bronił barw Interu Mediolan. Argentyńczyk grał w klubie w latach 1996-1999, wygrywając Puchar UEFA. Co ciekawe Nerazzurri kupili go z Atletico Madryt za kwotę 6 milionów euro. Teraz gdy jest trenerem Los Rojiblancos pojawiły się duże przesłanki dot. możliwego powrotu do Włoch. Ostatnio otwarcie przyznał, że widzi się w przyszłości w roli trenera Nerazzurrich.

To nie zależy tylko ode mnie, ale potrafię sobie wyobrazić, że pewnego dnia poprowadzę Inter. Myślę, że to się kiedyś wydarzy” – powiedział Diego Simeone. W środku tygodnia Atletico pod jego wodzą podejmowało Inter, wygrywając w doliczonym czasie (2:1).

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację Interu, niejeden kibic z pewnością marzyłby o tym, aby Simeone wrócił do klubu. Cristian Chivu, choć osiąga przyzwoite wyniki, znalazł się w centrum uwagi. Za jego kadencji Il Biscione mają duży problem z grą przeciwko silnym drużynom. Jak dotąd w bieżących rozgrywkach w hitowych starciach Serie A przegrali z Napoli, Juventusem i Milanem.

W potencjalnym zatrudnieniu Simeone w Interze problem stanowić może kwestia wynagrodzenia. Fabrizio Romano i Matteo Moretto zauważyli, że Argentyńczyk zarabia w Atletico Madryt aż 15 milionów euro netto rocznie. Ich zdaniem żaden włoski klub nie jest w stanie zagwarantować mu takiego wynagrodzenia. Jeśli naprawdę myśli o pracy w Interze, będzie musiał zgodzić się na obniżkę pensji.

