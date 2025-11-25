On zastąpi Chivu?! „Potrafię sobie wyobrazić, że pewnego dnia poprowadzę Inter”

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Diego Simeone przekonany, że poprowadzi Inter Mediolan

Inter Mediolan po zakończeniu poprzedniego sezonu musiał znaleźć nowego trenera. Pracę w klubie zdecydował się zakończyć Simone Inzaghi, wybierając ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jego miejsce zajął były piłkarz Nerazzurrich – Cristian Chivu. Rumuński szkoleniowiec wcześniej pracował w Parmie oraz prowadził młodzieżowe drużyny mediolańskiego klubu.

Chivu notuje przyzwoite wyniki na początku sezonu, ale ostatnia porażka w Derbach della Madonnina postawiła duży znak zapytania. Od momentu, gdy został zatrudniony, Inter ma problem w meczach z topowymi klubami. W trwających rozgrywkach przegrali nie tylko z Milanem (0:1), ale również z Napoli (1:3) i Juventusem (3:4). Aktualnie zajmują 4. miejsce w Serie A z dorobkiem 24 punktów.

Choć na ten moment w Interze nikt nie myśli o zmianie trenera, tak w przyszłości sytuacja może ulec zmianie. Gdyby doszło do rozstania z Chivu, to zarząd mediolańczyków nie będzie musiał daleko szukać nowego szkoleniowca. Pracą w klubie zainteresowany jest Diego Simeone. „To nie zależy tylko ode mnie, ale potrafię sobie wyobrazić, że pewnego dnia poprowadzę Inter. Myślę, że to się kiedyś wydarzy” – powiedział trener Atletico Madryt, cytowany przez Fabrizio Romano.

Diego Simeone obecnie pracuje w Atletico Madryt, z którym związany jest od grudnia 2011 roku. Z hiszpańskim klubem dwukrotnie wygrał rozgrywki La Liga, Superpuchar Europy i Ligę Europy. Do tego dołożył Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Łącznie prowadził zespół w 755 meczach, a jego bilans to 447 zwycięstw, 163 remisy i 145 porażek.