Serie A wprowadza nową technologię do transmisji. Zacznie od meczu Juve – Inter

Derby Włoch pomiędzy Juventusem a Interem przejdą do historii. Po raz pierwszy w Serie A zostanie wykorzystana tak zwana "RefCam", czyli mikro kamera zamontowana przy mikrofonie arbitra, która pokaże kibicom widok prosto z boiska.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Andrea Colombo

RefCam debiutuje w Serie A podczas hitu Juventus – Inter

W sobotę 13 września o godzinie 18 Juventus podejmie Inter na Allianz Stadium w hicie trzeciej kolejki Serie A. Spotkanie poprowadzi Andrea Colombo, 34-letni arbiter z Como. To właśnie podczas tego meczu po raz pierwszy we włoskiej lidze zostanie użyta RefCam – innowacyjna kamera, którą nosił będzie arbiter.

Urządzenie waży zaledwie 6 gramów i zostaje zamontowane u podstawy pałąka mikrofonu arbitra. RefCam ma rejestrować obraz w trakcie rozgrzewki, przy stałych fragmentach gry oraz w kluczowych momentach spotkania. Nagrania trafią do realizacji telewizyjnej i będą mogły być wykorzystane również przez system VAR.

Podobne rozwiązanie testowano już wcześniej w innych dyscyplinach. Włoska koszykówka korzystała z tej technologii podczas Pucharu Włoch, a w piłce nożnej sprawdzono ją na Klubowych Mistrzostwach Świata 2025 w Stanach Zjednoczonych. Pozytywne opinie napływały zarówno od kibiców, jak i ekspertów.

Pierluigi Collina, przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA, podkreślił, że RefCam to narzędzie, które nie tylko wzbogaca transmisję telewizyjną, ale także wspiera proces szkoleniowy arbitrów. Dzięki nagraniom można dokładnie przeanalizować, co widzi sędzia w czasie rzeczywistym.

Debiut RefCam w Serie A przypada na wyjątkowe spotkanie. Derby Włoch od lat elektryzują kibiców, a teraz będą miały dodatkowy wymiar – po raz pierwszy widzowie zobaczą mecz z perspektywy arbitra głównego.

