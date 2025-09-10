Barcelona dostała ofertę za Yamala! Gigant zgłosił się po gwiazdę

Lamine Yamal w 2022 roku był blisko zmiany klubu. FC Barcelona otrzymała za niego ofertę o wartości 5 milionów euro. 14-letniego wówczas piłkarza chciał Bayern Monachium - informuje Bild.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Bayern zaproponował Barcelonie 5 mln euro za Yamala

Lamine Yamal w sierpniu skończył dopiero 18 lat, a już jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Nastolatek bije liczne rekordy, a niebawem może pobić kolejny. Według ekspertów gwiazdor FC Barcelony ma duże szanse na zdobycie Złotej Piłki. Jeśli reprezentant Hiszpanii dostanie prestiżową nagrodę, zostanie najmłodszym w historii zawodnikiem, który wygrał plebiscyt France Football.

Yamal całą dotychczasową karierę spędził w Barcelonie, gdzie przebył drogę od drużyn młodzieżowych przez juniorskie aż do pierwszego składu. Do niedawna nie było wiadomo, że w 2022 roku miał możliwość zmiany otoczenia, ponieważ dostał ofertę z innego klubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji dziennika Bild wynika, że 14-letni wówczas Lamine Yamal był celem transferowym Bayernu Monachium. Bawarczycy złożyli nawet oficjalną propozycję Barcelonie o wartości 5 milionów euro. Transfer nie doszedł do skutku z kilku powodów. Po pierwsze zmieniać klubu nie chciał sam piłkarz. Po drugie problem stanowiły przepisy FIFA, które ograniczają transakcję zawodników poniżej 16. roku życia.

Pozostaje więc tajemnicą to, jak potoczyłaby się kariera Lamine Yamala, gdyby zdecydował się na transfer do Bayernu Monachium. Niemniej jednak w Barcelonie mogą być szczęśliwy, że historia skończyła się tak, a nie inaczej. Nastoletni gwiazdor to obecnie ulubieniec kibiców i wielka nadzieja na przyszłość Dumy Katalonii.