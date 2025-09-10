Casemiro znalazł się na celowniku giganta. Man United podjął zaskakującą decyzję

Kontrakt Casemiro z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Mimo to jak podaje serwis CaughtOffside, Ruben Amorim dalej na niego liczy i nie chce, żeby klub go sprzedawał przed wygaśnięciem kontraktu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United zatrzymał Casemiro

Wygląda na to, że Casemiro zostanie w Manchesterze United do końca sezonu mimo kontraktu obowiązującego do 2026 roku, po którego wygaśnięciu będzie mógł odejść za darmo. Prawdopodobnie wciąż będzie on odgrywał istotną rolę w zespole prowadzonym przez Rubena Amorima. Jeszcze kilka miesięcy temu Brazylijczyk był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, ale na razie te plany muszą poczekać.

Portugalski szkoleniowiec liczy na swojego defensywnego rozgrywającego. Wynika to głównie z faktu, że Czerwonym Diabłom nie udało się sprowadzić Carlosa Baleby, a więc potencjalnego następcy Casemiro. Klub jednak dalej będzie starał dopiąć transfer pomocnika Brighton w następnych oknach transferowych.

Choć pojawiły się doniesienia, że angielski gigant nie zamierza przedłużać umowy z 33-latkiem, to ekipa z Old Trafford nie planuje rozstawać się z zawodnikiem, dopóki nie zostanie sprowadzony jego następca. Sam piłkarz także nie naciska na transfer. Chce regularnie grać na wysokim poziomie w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, które odbędą się w 2026 roku.

Natomiast jak podaje portal „CaughtOffside” podczas zimowego okienka transferowego atrakcyjną finansowo ofertę może złożyć Al-Ittihad. To klub, w którym występuje były kolega Casemiro z Realu Madryt, czyli Karim Benzema. Na razie jednak plan Manchesteru United jest jasny. Reprezentant Brazylii zostanie w klubie przynajmniej dopóki nie zostanie sprowadzony nowy zawodnik do środka pola.

