Anglia wysłała sygnał światu. Tuchel mówił o czymś więcej niż wyniku

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel zobaczył coś, czego szukał od miesięcy. „To może nas ponieść”

Reprezentacja Anglii zakończyła przygotowania do Mistrzostw Świata 2026 efektownym zwycięstwem nad Kostaryką (3:0). Chociaż wynik sparingu był ważny, jeszcze większą uwagę zwróciły słowa Thomasa Tuchela, który po spotkaniu mówił o atmosferze panującej wokół drużyny i relacjach z kibicami.

Niemiecki trener nie ukrywał zadowolenia z postawy swoich podopiecznych. Tuchel podkreślił, że podczas meczu wyczuł wyjątkową energię płynącą z trybun, a sposób, w jaki zaprezentowała się drużyna, może stać się fundamentem do budowania czegoś większego podczas nadchodzącego turnieju.

– Poczułem na stadionie niesamowitą energię. Jeśli będziemy potrafili rozwijać się przez cały turniej i pokazywać taką spójność, braterstwo oraz ducha zespołowego jak dzisiaj, stworzymy wyjątkową więź z kibicami – mówił Niemiec cytowany przez ESPN.

Ogólnie dla Anglików nadchodzące mistrzostwa będą kolejną próbą przełamania wieloletnich oczekiwań związanych z walką o najcenniejsze trofeum w światowym futbolu. Tuchel od początku swojej pracy podkreśla, że sukces nie zależy wyłącznie od indywidualnych umiejętności piłkarzy. Istotna ma być również atmosfera i wspólny cel.

W fazie grupowej mundialu Synowie Albionu zmierzą się z Chorwacją, Ghaną i Panamą. To właśnie te spotkania pokażą, czy optymizm selekcjonera i widoczna jedność zespołu przełożą się na wyniki na największej piłkarskiej scenie.