Meksyk - RPA: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ten pojedynek otworzy mistrzostwa świata 2026. Pierwszy gwizdek sędziego głównego wybrzmi w tym starciu już dzisiaj o godzinie 21:00.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Lyle Foster

Meksyk – RPA: gdzie oglądać?

Przed nami mecz otwarcia mistrzostw świata 2026, w którym Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Obie reprezentacje rywalizują w grupie A, gdzie ich przeciwnikami są także Korea Południowa i Czechy. Wyraźnym faworytem spotkania są współgospodarze turnieju, którzy będą mogli liczyć na gorące wsparcie własnych kibiców. Zawodnicy z RPA chcą jednak sprawić niespodziankę. Początek tej rywalizacji w czwartek, 11 czerwca, o godzinie 21:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Meksyk – RPA.

Meksyk – RPA: transmisja w TV

Mecz otwarcia tegorocznego mundialu znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Zawody skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Meksyk – RPA: stream online

Spotkanie pomiędzy Meksykanami a Południowoafrykańczykami można obejrzeć także w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Meksyk – RPA: kursy bukmacherskie

Meksyk RPA Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2026 19:04

Meksyk – RPA: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Meksyk – RPA? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Meksyk – RPA? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (11 czerwca) o godzinie 21:00.

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