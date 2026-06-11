Meksyk – RPA: gdzie oglądać?
Przed nami mecz otwarcia mistrzostw świata 2026, w którym Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Obie reprezentacje rywalizują w grupie A, gdzie ich przeciwnikami są także Korea Południowa i Czechy. Wyraźnym faworytem spotkania są współgospodarze turnieju, którzy będą mogli liczyć na gorące wsparcie własnych kibiców. Zawodnicy z RPA chcą jednak sprawić niespodziankę. Początek tej rywalizacji w czwartek, 11 czerwca, o godzinie 21:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Meksyk – RPA.
Meksyk – RPA: transmisja w TV
Mecz otwarcia tegorocznego mundialu znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Zawody skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.
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Meksyk – RPA: stream online
Spotkanie pomiędzy Meksykanami a Południowoafrykańczykami można obejrzeć także w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Meksyk – RPA: kursy bukmacherskie
Meksyk – RPA: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (11 czerwca) o godzinie 21:00.
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