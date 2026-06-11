Widzew Łódź może stracić gwiazdę. Gigant poluje na pomocnika

Widzew Łódź planuje kolejne głośne transfery, ale może dojść także do rozstań w zespole Aleksandara Vukovicia. Juljan Shehu trafił na listę życzeń Olympiakosu Pireus – podaje portal Redinfo.gr.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Juljan Shehu na celowniku Olympiakosu Pireus

Widzew Łódź zapewnił sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, choć przez długi czas minionego sezonu znajdował się w strefie spadkowej. Ostatecznie drużynie udało się wyjść z trudnej sytuacji, a istotną rolę odegrał Aleksandar Vuković, który ustabilizował wyniki zespołu i pokazał, że klub słusznie postawił na jego doświadczenie.

W Łodzi już teraz planowane są kolejne ruchy kadrowe. Z Widzewem łączeni są m.in. Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk, Patrik Hellebrand z Górnika Zabrze oraz Karol Świderski z Panathinaikosu. Klub chce wzmocnić zespół, aby uniknąć powtórki trudnego sezonu. Z drużyną pożegnali się Samuel Kozlovsky, Lukas Lerager oraz Peter Therkildsen.

Według informacji portalu Redinfo.gr, Juljan Shehu znalazł się na radarze Olympiakosu Pireus. Grecki gigant zakończył ostatnie rozgrywki na drugim miejscu i wywalczył awans do eliminacji Ligi Mistrzów. Klub z Pireusu ma bacznie obserwować pomocnika Widzewa i rozważać jego transfer w letnim oknie.

Shehu dołączył do Widzewa latem 2022 roku z KF Laci. W minionym sezonie rozegrał 32 mecze w Ekstraklasie, zdobył cztery bramki i dołożył pięć asyst. Jego kontrakt przy Al. Piłsudskiego obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Według serwisuTransfermarkt.de, wartość pomocnika wynosi obecnie 3,5 mln euro. Co ciekawe, już zimą pojawiały się informacje od Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, że 27-letni pomocnik wzbudza zainteresowanie klubów z MLS, Grecji oraz Hiszpanii.