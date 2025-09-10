Flick wskazał wymarzony transfer. Barcelona ma zapłacić 80 mln euro!

10:57, 10. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fichajes

FC Barcelona poznała cenę, za transfer utalentowanego piłkarza Juventusu. Hansi Flick jest pod wrażeniem umiejętności, jakie prezentuje Kenan Yildiz. Według portalu Fichajes kwota transferu może sięgnąć 80 mln euro.

Hansi Flick
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kenan Yildiz wymarzonym transferem Barcelony

Kenan Yildiz to obecnie jeden z najlepszych zawodników młodego pokolenia. Reprezentant Turcji gra na co dzień w Juventusie, gdzie stał się gwiazdą zespołu. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie już 6 spotkań, w których zdobył 3 gole i zanotował 4 asysty. Nic więc dziwnego, że jego postępy są uważnie obserwowane przez topowe kluby. Jednym z nich jest FC Barcelona.

Katalończycy widzą w nim potencjalne wzmocnienie, które może być strategicznym posunięciem na przyszłość. 20-latek w dłuższej perspektywie czasu mógłby stać się kolejną gwiazdą formacji ofensywnej Blaugrany. Co więcej, jego profil idealnie wpisuje się w system gry, jaki wdraża Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec na dodatek jest pod olbrzymim wrażeniem umiejętności Kenana Yildiza.

Z informacji portalu Fichajes wynika, że Juventus nie pozwoli łatwo odejść swojej gwieździe. Ewentualne negocjacje mogą rozpocząć się od kwoty minimum 80 milionów euro. Joan Laporta wie, że sfinalizowanie transferu nie będzie łatwe ze względu na sytuację Barcelony. Mimo to uważa, że są w stanie znaleźć sposób, aby sprowadzić Yildiza i zabezpieczyć ofensywę Dumy Katalonii na wiele lat.





Yildiz nie po raz pierwszy jest tematem głośnych plotek transferowych. Jeszcze niedawno dużo pisało się o potencjalnym przejściu do Premier League. Latem interesowały się nim takie zespoły jak Chelsea, Manchester United, Aston Villa czy Arsenal.






    
		            Hansi Flick
		    


	
	

		            Arkadiusz Milik
		    


	
	

		            Hansi Flick i Robert Lewandowski
		    


	
	

