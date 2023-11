fot. Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus przynajmniej do spotkania Interu Mediolan w ramach 12. kolejki Serie A będzie liderem rozgrywek

Drużyna z Turynu wygrała dziewiąty mecz w sezonie i ma już sześć punktów przewagi nad AC Milan

Całe zawody w szeregach Starej Damy rozegrał Wojciech Szczęsny, a w 82. minucie na boisku zameldował się Arkadiusz Milik

Juventus – Cagliari: Stara Dama na czele tabeli Serie A

Juventus ma na trwającą kampanie jasny plan, aby przede wszystkim wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Mając jednak na uwadze to, jak radzą sobie najgroźniejsi rywale Starej Damy w lidze włoskiej, to nie można wykluczyć, że ekipa z Turynu powalczy o mistrzostwo kraju. W sobotni wieczór Bianconeri mierzyli się z Cagliari Calcio, które było bez porażki od trzech spotkań.

Przez pierwsze 45 minut rywalizacji żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki. Juventus był zespołem bardziej aktywnym. Nie miał jednak konkretnych okazji do zdobycia bramki. Najbliższy szczęścia był Weston McKennie w 43. minucie. Próba pomocnika Juve była ostatecznie niecelna.

Pierwszy gol padł natomiast w 60. minucie. W roli głównej wystąpił Gleison Bremer, który po strzale głową wyprowadził Juventus na prowadzenie. Jedenaście minut później Daniele Rugani podwyższył prowadzenie turyńczyków i mecz wydawał się rozstrzygnięty.

60' | GLEIIIISOOOOOOOON!!



Colpo di testa di Bremer e siamo in vantaggio ⚪️⚫️#JuveCagliari [1-0] pic.twitter.com/XsWFvjiFNX — JuventusFC (@juventusfc) November 11, 2023

Kwadrans przed końcem spotkania kontaktowego gola strzelił jeszcze Alberta Dossena. Tym samym Stara Dama straciła pierwszą bramkę od 23 września tego roku. To było jednak wszystko, na co było stać Sardyńczyków. Trzy punkty zostały na Allianz Stadium.