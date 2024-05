Waldemar Fornalik: Po zawodnikach widać trudy sezonu

PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Fornalik przed ŁKS-em: Jest to mecz pułapka

Zagłębie Lubin wygrało trzy kolejne spotkania w PKO Ekstraklasie – z Radomiakiem Radom (4:3), Rakowem Częstochowa (2:0) i Widzewem Łódź (3:1). Miedziowi świetną serię postarają się podtrzymać w poniedziałek, gdy spotkają się ze zdegradowanym już ŁKS-em. Waldemar Fornalik powiedział, że zespół zagrał naprawdę solidnie w Łodzi, szczególnie pod względem taktycznej dyscypliny w obronie, co było kluczowe dla zwycięstwa.

Ponadto stwierdził, że po wygraniu trzech meczów z rzędu, często pojawiają się opinie, że należy żałować, iż sezon powoli dobiega końca. – Po niektórych zawodnikach też już widać trudy sezonu. Mobilizujemy się na dwa ostatnie spotkania. Chcemy wyciągnąć z nich jak najwięcej – zaznaczył.

Fornalik podkreślił, że drużyna ŁKS-u potrafi grać na wysokim poziomie i toczyć wyrównane pojedynki z czołówką tabeli. – Można w cudzysłowie powiedzieć, że jest to mecz pułapka. Bowiem jak się nie wygra, to wszyscy odbierają taki wynik jako niespodziankę. ŁKS gra bez obciążeń i wtedy zespół pokazuje naprawdę, na co ich stać – dodał.

Zespół Zagłębia Lubin, który zajmuje 8. lokatę w Ekstraklasie, po starciu z łodzianami, w niedzielę (25 maja) zmierzy się z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej.