Kulisy pracy z Feio. Ziółkowski odsłonił nieznane fakty

Jan Ziółkowski udzielił ostatnio długiego wywiadu Eleven Sports. W rozmowie z Mateuszem Święcickim zawodnik odniósł się między innymi do wątku dotyczącego Goncalo Feio.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski o Goncalo Feio

Jan Ziółkowski w trakcie ostatniej sesji transferowej zamienił Legię Warszawa na AS Romę. Piłkarz wypowiedział się natomiast na temat Goncalo Feio, z którym miał okazję współpracować przed podjęciem zagranicznego wyzwania.

– Goncalo Feio odmienił moją karierę o 180 stopni, bo na mnie postawił. Wszyscy młodzi piłkarze Legii mogą mu być bardzo wdzięczni, ponieważ się nami zainteresował. Jego etyka pracy z młodymi piłkarzami to coś niewiarygodnego. Kiedyś młodzi chłopacy byli poza kadrą meczową, a Feio nawet w dniu meczu pierwszej drużyny prowadził samodzielnie godzinny trening z chłopakami z akademii – powiedział Ziółkowski w rozmowie z Eleven Sports.

– Podobało mi się, że Feio miał dużo energii i chciał wiele zmieniać. Ma ogromną wiedzę taktyczną, jak na polską ligę w szczególności, choć w Polsce mamy też wielu dobrych trenerów, jak Mariusz Misiura czy Adrian Siemieniec. Feio miał obóz ludzi, którzy poszliby za nim w ogień, i takich, którzy cieszyliby się, gdyby odszedł – zaznaczył piłkarz.

20-latek to środkowy obrońca, który ma kontrakt ważny z AS Romą do końca czerwca 2030 roku. W tym sezonie Ziółkowski wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Na boisku młody zawodnik spędził ponad 1000 minut.

Trzykrotny reprezentant Polski w sobotę zagrał w starciu ligi włoskiej przeciwko Juventusowi. Stara Dama była w tym meczu górą, wygrywając 2:1.