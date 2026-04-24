Roma rozwiązała głośny konflikt. Legenda odchodzi

AS Roma ogłosiła, że Claudio Ranieri opuścił klub. Jest to pokłosie głośnego konfliktu między nim a Gian Piero Gasperinim. Jednocześnie klub z Rzymu udzielił pełnego poparcia obecnemu trenerowi.

Claudio Ranieri w listopadzie 2024 roku wrócił do AS Romy po prawie trzynastu latach przerwy. Pod jego wodzą klub zakończył rozgrywki w Serie A na 5. miejscu, a więc zapewnił sobie awans do Ligi Europy. Wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu postanowił przejść na emeryturę, ale pozostał w Romie w roli doradcy zarządu. Nowym trenerem został natomiast Gian Piero Gasperini.

Od dłuższego czasu współpraca na linii Ranieri – Gasperini nie układała się najlepiej. Doszło do sytuacji, w których obaj wbijali sobie szpilki w wywiadach. Kością niezgody była polityka transferowa, a konflikt urósł do naprawdę dużych rozmiarów. AS Roma nie miała wyjścia i musiała wybrać jednego z nich. Okazuje się, że na stanowisku pozostanie Gasperini, a Ranieri opuści klub w trybie natychmiastowym.

– AS Roma informuje, że współpraca z Claudio Ranierim dobiegła końca. Klub pragnie podziękować Claudio za jego znaczący wkład w rozwój Romy. Prowadził drużynę w bardzo trudnym momencie i zawsze będziemy wdzięczni za jego wysiłek. Patrząc w przyszłość, nasz kierunek jest jasny. Klub jest stabilny, ma silne przywództwo i jasno określoną wizję. AS Roma zawsze będzie na pierwszym miejscu. Mamy pełne zaufanie do drogi, która nas czeka pod wodzą trenerską Gian Piero Gasperiniego, z wspólnym celem rozwoju, poprawy i osiągania wyników na miarę naszej historii – brzmi komunikat.

Obecnie AS Roma zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 58 punktów. Strata do TOP4, które gwarantuje awans do Ligi Mistrzów, wynosi 5 punktów. W najbliższym meczu zmierzą się na wyjeździe z Bologną.