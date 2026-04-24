Cracovia – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

Cracovia podejmie Pogoń Szczecin w meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na sobotę (25 kwietnia) o godz. 20:15. Na ławce trenerskiej gospodarzy zadebiutuje Bartosz Grzelak.

Mateusz Klich

Cracovia – Pogoń: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Pogoń Szczecin w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tygodniu w krakowskim klubie doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem został Bartosz Grzelak, który zastąpił Lukę Elsnera. 47-latek musi szybko poprawić wyniki zespołu i zapewnić utrzymanie w lidze. Władze klubu darzą Grzelaka dużym zaufaniem, o czym świadczy kontrakt obowiązujący aż do 2028 roku.

Obecnie Pasy zajmują 13. miejsce w tabeli i mają zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Co ciekawe, tyle samo punktów zgromadzili Portowcy. To pojedynek bezpośrednich rywali w walce o byt w Ekstraklasie. Presja wyniku może sprawić, że mecz będzie nerwowy i pełen walki. Uważam jednak że efekt nowej miotły może zadziałać. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Pogoń: ostatnie wyniki

Krakowianie w poprzedniej serii gier wyraźnie przegrali z Rakowem Częstochowa (1:4), co było kolejnym sygnałem problemów w defensywie. Wcześniej Pasy zremisowały z Arką Gdynia (2:2), poniosły dotkliwą porażkę z Górnikiem Zabrze (0:3), odniosły zwycięstwo nad GKS-em Katowice (1:0), a także przegrały z Wisłą Płock (1:2).

Z kolei Pogoń również nie potrafi ustabilizować wyników. W ostatniej kolejce Szczecinianie ulegli Lechowi Poznań (1:2). Wcześniej pokonali Piasta Gliwice (2:1), przegrali z Legią Warszawa (0:2) oraz Lechią Gdańsk (1:2), a także wygrali z Koroną Kielce (2:1).

Cracovia – Pogoń: historia

Kamil Grosicki i Paul Mukairu zdobyli bramki dla Portowców w zwycięskim starciu nad Cracovią (2:1) w 13. serii gier. W poprzedniej kampanii Krakowianie ograli Portowców (2:1). Natomiast w Szczecinie gospodarze rozbili rywali (5:2).

Cracovia – Pogoń: kursy bukmacherskie

Wedle ofert bukmacherów, większe szanse na zwycięstwo mają zawodnicy Cracovii. Kurs na wygraną Pasów wynosi około 2.20. Jeśli myślisz, że komplet punktów trafi do Pogoni, to kurs taki oscyluje w granicach 3.15-3.40.

Cracovia Remis Pogoń Szczecin 2.20 3.35 3.15 2.17 3.45 3.40 2.20 3.45 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 10:54

Cracovia – Pogoń: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Henriksson, Perković – Klich, Knap – Sans, Kameri, Hasić – Praszelik

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Loncar, Keramitsis, Szalai, Leo Borges – Ulvestad, Acosta – Agger, Lawa, Mukairu – Angielski

Cracovia – Pogoń: transmisja meczu

Spotkanie Cracovii z Pogonią Szczecin w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 20:15. Transmisja z tego mecz będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

