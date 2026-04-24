Korona Kielce – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

Korona Kielce – GKS Katowice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Scyzorów zmierzy się z ekipą Gieksiarzy w 30. serii gier naszej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Exbud Arenie już w najbliższą sobotę, 25 kwietnia o godzinie 14:45.

Korona Kielce GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2026 13:44

Korona Kielce – GKS Katowice, typy i przewidywania

Przed nami starcie Korony Kielce z GKS-em Katowice w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Złocisto-Krwistych ma na swoim koncie 37 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli, starając się oddalić od dolnych rejonów. Drużyna Trójkolorowych zgromadziła 43 oczka, dzięki czemu plasuje się na 7. pozycji w stawce, wciąż licząc się w walce o czołowe lokaty. Zapowiada się wyrównany mecz, w którym obie strony mają swoje cele. Początek rywalizacji na Exbud Arenie już w tę sobotę, 25 kwietnia o godzinie 14:45.

W tym spotkaniu typuję, że oba zespoły zdobędą bramkę, bo zarówno Korona Kielce, jak i GKS Katowice potrafią grać ofensywnie. Taki scenariusz miał miejsce w dwóch z trzech ostatnich meczów pomiędzy tymi ekipami. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Korona Kielce – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Korony Kielce jest stosunkowo dobra, ponieważ w zespole gospodarzy zabraknie jedynie Tamara Svetlina. Znacznie większe problemy ma GKS Katowice, który zagra bez Jesse Boscha, Lukasa Klemenza, Mateusza Kowalczyka, Aleksandra Paluszka oraz Filipa Rejczyka. Tak liczne absencje mogą wpłynąć na możliwości rotacji w drużynie gości.

Korona Kielce – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Korona Kielce w dwóch ostatnich kolejkach nie zaprezentowała się najlepiej – przegrała 0:1 z Górnikiem Zabrze oraz zremisowała 1:1 z Jagiellonią Białystok – choć mierzyła się z bardzo wymagającymi rywalami. W tym czasie GKS Katowice odniósł ważne zwycięstwo 3:2 nad Motorem Lublin i podzielił się punktami z Lechem Poznań po emocjonującym remisie 3:3.

Korona Kielce – GKS Katowice, historia

Historia bezpośrednich spotkań Korony Kielce z GKS-em Katowice w ostatnim czasie jest dość wyrównana, choć z lekkim wskazaniem na ekipę Gieksiarzy. W pięciu poprzednich meczach drużyna Trójkolorowych odniosła trzy zwycięstwa, zespół Złocisto-Krwistych wygrał dwa razy, a ani razu nie padł remis. To zapowiada kolejne emocjonujące starcie.

Korona Kielce – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi mniej więcej 2.20, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to około 3.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40.

Korona Kielce GKS Katowice 2.20 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2026 13:44

Korona Kielce – GKS Katowice, przewidywane składy

Korona: Dziekoński – Rubezić, Resta, Pięczek – Długosz, Remacle, Svetlin, Matuszewski – Davidović, Stępiński, Błanik

GKS Katowice: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Milewski, Rasak, Wasielewski – Marković, Shkurin, Nowak

Korona Kielce – GKS Katowice, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek między Koroną Kielce a GKS-em Katowice oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Exbud Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 25 kwietnia, o godzinie 14:45.

