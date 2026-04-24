AC Milan wziął pod lupę pomocnika. To gwiazda Eredivisie

16:49, 24. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Sven Mijnans jest jednym z najlepszych zawodników w lidze holenderskiej. Jego świetna forma nie umknęła uwadze Milanu - informuje dziennikarz Ekrem Konur.

Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan będzie aktywny podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na poważne wzmocnienia składu, które pozwolą jego drużynie skuteczniej walczyć o trofea w kolejnym sezonie. Włoski klub bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu młodych oraz utalentowanych zawodników, którzy mogliby przez wiele lat stanowić o sile zespołu z Mediolanu.

W ten schemat idealnie wpisuje się Sven Mijnans, który – jak poinformował Ekrem Konur – znalazł się na celowniku Milanu. Skauci giganta z Półwyspu Apenińskiego obserwują pomocnika Alkmaaru już od dłuższego czasu i wystawili mu bardzo dobrą opinię.

Holenderski zawodnik przyciąga uwagę także innych klubów – Atalanty Bergamo oraz PSV Eindhoven. 26-letni piłkarz był jednym z bohaterów w niedawnym finale Pucharu Holandii, gdzie jego zespół wygrał 5:1 z NEC Nijmegen, a on trafił do siatki w 67. minucie meczu.

Ofensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach AZ Alkmaar od stycznia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na AFAS Stadion ze Sparty Rotterdam za około 2,5 miliona euro. W trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył 20 bramek i zanotował 8 asyst, będąc jedną z największych gwiazd Eredivisie. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 15 milionów euro, a kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

