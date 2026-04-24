Ajax ma chrapkę na sprowadzenie zawodnika Barcelony

Ajax Amsterdam marzy o ściągnięciu do siebie Marca Casado - donosi katalońska gazeta SPORT. 22-letni defensywny pomocnik jest tylko rezerwowym w Barcelonie.

Marc Casado łączony z Ajaksem Amsterdam

Marc Casado w trwającej kampanii nie może liczyć na miejsce w podstawowym składzie Barcelony. Trener ekipy Blaugrany – Hansi Flick – częściej stawia na innych zawodników. W związku z tym 22-letni Hiszpan może rozważyć zmianę otoczenia w letnim okienku transferowym, ponieważ chce odgrywać znacznie ważniejszą rolę niż na Camp Nou.

Jak poinformował w piątkowe popołudnie kataloński dziennik „SPORT”, pomocną dłoń do Casado może wyciągnąć Ajax Amsterdam. Holenderscy włodarze traktują ewentualne sprowadzenie dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii jako poważne wzmocnienie składu.

Gigant z Eredivisie będzie jednak musiał pokonać dużą konkurencję z Premier League. Mówi się, że zdolnym piłkarzem interesują się także tacy potentaci jak Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur, którzy również bacznie monitorują jego sytuację i rozwój.

Marc Casado dołączył do La Masii w 2016 roku. Wcześniej szkolił się w CF Damm, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Od lipca 2024 roku jest pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny Barcelony. W obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań i zanotował 1 asystę. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia 22-letniego piłkarza na około 20 milionów euro, a jego aktualny kontrakt z katalońskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.