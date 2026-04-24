John Stones zaoferowany gigantowi. To byłby hit transferowy

Juventus może pozyskać Johna Stonesa

John Stones po 10 latach spędzonych w Manchesterze City szykuje się do zmiany otoczenia. Angielski stoper trafił na Etihad Stadium z Evertonu za około 56 milionów euro i przez niemal dekadę był ważnym elementem defensywy zespołu. Klub nie przedłuży umowy z 31-letnim obrońcą, którego kontrakt wygasa w czerwcu. Stones ma jednak nadal ambicje gry na najwyższym poziomie i czeka na atrakcyjne propozycje.

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę, angielski defensor został w ostatnim czasie zaoferowany Juventusowi Turyn przez swoich agentów. Stones będzie dostępny na rynku jako wolny agent i automatycznie zwiększa zainteresowanie na rynku.

87-krotny reprezentant Anglii jest również poważnie obserwowany przez dwa kluby z Premier League. Dla Juventusu ewentualne sprowadzenie Stonesa mogłoby być istotnym ruchem w kontekście przebudowy linii obrony i zwiększenia doświadczenia w formacji defensywnej.

W trwającym sezonie Anglik rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a łącznie na poziomie Premier League ma na koncie 255 występów i 11 zdobytych bramek. Transfermarkt.de wycenia Stonesa na 15 milionów euro. Z angielskim gigantem sięgnął po Ligę Mistrzów w 2023 roku, a także sześć razy po mistrzostwo Anglii.