Arbeloa nagle wypalił nt. Mbappe. „Może dać like’a nawet Julii Roberts”

16:16, 24. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Kylian Mbappe polubił post łączący Jose Mourinho z Realem Madryt. Na konferencji prasowej zapytany został o to Alvaro Arbeloa. W odpowiedzi zaczął mówić o słynnej aktorce Julii Roberts.

Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt kilka dni temu wrócił na zwycięską ścieżkę, wygrywając mecz z Alaves (2:1). Wcześniej podopieczni Alvaro Arbeloi zanotowali serię czterech spotkań z rzędu bez zwycięstwa. W tym czasie dwukrotnie przegrali z Bayernem Monachium, co skutkowało odpadnięciem z Ligi Mistrzów. Ze względu na kiepskie wyniki osiągane pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca, pod uwagę brana jest zmiana trenera.

Z klubem łączony jest m.in. Jose Mourinho, dla którego byłby to powrót do Realu po trzynastu latach przerwy. Wcześniej odpowiadał za wyniki Los Blancos w latach 2010-2013, wygrywając m.in. Puchar Króla oraz mistrzostwo Hiszpanii.

Na jeden z postów łączących Mourinho z Realem Madryt zareagował Kylian Mbappe. Francuz dał like’a, co wywołało od razu burzę w mediach. Po meczu z Alaves zapytany o to został Arbeloa, który nagle zaczął mówić o aktorce Julii Roberts.

Mbappe polubił post o Jose Mourinho? Nie obchodzi mnie to. Może dać like’a Mourinho albo nawet Julii Roberts – wypalił Arbeloa.

Przyszłość Arbeloi wisi na włosku. Część zarządu uważa, że wykonuje dobrą pracę i powinien zostać. Natomiast na zwolnienie ma naciskać Florentino Perez, a więc prezydent Królewskich, który ma ostatnio słowo w najważniejszych decyzjach.

