Arsenal zabiega o napastnika z Serie A. Musi zapłacić 40 milionów euro

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Santiago Castro

Santiago Castro celem transferowym Arsenalu

Arsenal w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego może sprowadzić nowego napastnika. Obecnie szkoleniowiec drużyny The Gunners – Mikel Arteta – ma do dyspozycji takich zawodników jak Gabriel Jesus, Kai Havertz oraz Viktor Gyokeres. Wiele wskazuje jednak na to, że pierwszy z wymienionych piłkarzy, czyli brazylijski snajper, może opuścić londyński klub, co zmusi tamtejszych działaczy do poszukiwania jego następcy.

Dlatego Arsenal prawdopodobnie ruszy na rynek w poszukiwaniu nowego atakującego. Z najnowszych informacji przekazanych przez serwis „RTI Esporte” wynika, że włodarze Kanonierów mogą skierować swoją uwagę na Włochy. Na ich radarze znalazł się bowiem Santiago Castro. Bologna wycenia swojego piłkarza na mniej więcej 40 milionów euro, a zapłacenie takiej kwoty nie powinno stanowić problemu dla działaczy z Emirates Stadium.

Mierzący 179 centymetrów napastnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czerwono-Niebieskich od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Renato Dall’Ara za ponad 13 milionów euro z Velezu Sarsfield. W trwającym sezonie rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował 4 asysty. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje Bolonii mocną pozycję negocjacyjną.