Inter dogadał się z nowym obrońcą! Oto warunki kontraktu

Inter Mediolan osiągnął porozumienie z Tarikiem Muharemoviciem ws. warunków kontraktu. Obrońca podpisze pięcioletnią umowę o wartości 1,5 mln euro rocznie. La Gazzetta dello Sport informuje, że do ustalenia pozostała kwota transferu z Sassuolo.

Muharemović o krok od transferu do Interu Mediolan

Inter Mediolan za chwilę może świętować kolejne mistrzostwo Włoch. Przewaga nad resztą stawki jest na tyle duża, że istnieje scenariusz, w którym już w ten weekend. Do przypieczętowania tytułu potrzebują zwycięstwa z Torino i co najmniej remisu w meczach Napoli oraz Milanu. Rossoneri zmierzą się z Juventusem, a Neapolitańczycy zagrają z Cremonese.

Beppe Marotta i Piero Ausilio pracują od dawna nad transferami na przyszły sezon. Jednym z głównych celów jest ściągnięcie nowego środkowego obrońcy. Bez kontraktu pozostaje aż trzech stoperów: Manuel Akanji, Francesco Acerbi i Stefan De Vrij.

Dodatkowo niepewna jest przyszłość Alessandro Bastoniego, który jest łączony z transferem do FC Barcelony. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że blisko przenosin do Mediolanu jest Tarik Muharemović. Bośniak dogadał się z Interem ws. warunków umowy. Kontrakt ma obowiązywać przez najbliższe pięć lat, a zawodnik będzie pobierał wynagrodzenie rzędu 1,5 mln euro rocznie.

Do sfinalizowania transakcji potrzebna jest jedynie zgoda Sassuolo. Lada moment mają rozpocząć się negocjacje. Na wypadek niepowodzenia w kręgu zainteresowań pozostają Mario Gila z Lazio oraz Oumar Solet z Udinese.

Najbliższy mecz Interu z Torino odbędzie się w niedzielę (26 kwietnia). Podopieczni Cristiana Chivu mają szansę na podwójną koronę, gdyż w połowie maja zmierzą się z Lazio w finale Pucharu Włoch.