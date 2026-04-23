Juventus obserwuje piłkarza Bayernu! To ulubieniec Spallettiego

19:59, 23. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Juventus może przeprowadzić transfer prosto z Bayernu Monachium. Na celowniku Starej Damy znalazł się Kim Min-jae. Luciano Spalletti chce ponownie nawiązać współpracę z Koreańczykiem - donosi "TuttoJuve",


LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kim Min-jae wzmocni Juventus?

Juventus zaczyna rozglądać się za wzmocnieniami. Stara Dama potrzebuje nowych zawodników w zasadzie na każdą pozycję. Serwis „TuttoJuve” donosi, o potencjalnym transferze do środka obrony. Otóż w kręgu zainteresowań turyńczyków znalazł się Kim Min-jae z Bayernu Monachium. Sam Luciano Spalletti naciska na nawiązanie współpracy z reprezentantem Korei Południowej.

Juventus może być spokojny o negocjacje z Kim Min-jae. Bayern Monachium zamierza bowiem wysłuchać ofert za swojego defensora. Sam piłkarz nie jest zadowolony ze swojej roli w zespole, ale w Turynie muszą mieć na uwadze, że zawodnik Bawarczyków wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Nie tak dawno Koreańczyk był łączony z przeprowadzką do tureckiej ligi.

Warto zaznaczyć, że nieprzypadkowo Luciano Spalletti chce nawiązać współpracę z Kim Min-jae. Szkoleniowiec Juventusu współpracował z Koreańczykiem w czasach SSC Napoli. Defensor wówczas był odkryciem europejskiego futbolu i zapracował sobie na transfer do Bayernu Monachium. Włoch bardzo dobrze zna obrońcę i doskonale wie, co może dać Starej Damie.

Kim Min-jae w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania pod okiem Vincenta Kompany’ego. Defensor Bayernu Monachium strzelił jednego gola, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

