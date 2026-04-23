Napoli zarzuciło sieć na reprezentanta Belgii. Robi furorę w Holandii

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Mika Godts przyciągnął uwagę SSC Napoli

SSC Napoli ma obecnie na swoim koncie 66 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli Serie A. Drużyna Azzurrich traci aż 12 oczek do prowadzącego Interu Mediolan, co sprawia, że zdobycie mistrzostwa Włoch wydaje się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. W związku z tym można przypuszczać, iż władze z Neapolu będą aktywne na rynku transferowym podczas nadchodzącego letniego okienka, by w kolejnej kampanii wywalczyć tytuł.

Włoski klub może wzmocnić między innymi pozycję skrzydłowego. Jak poinformował Ekrem Konur, na radarze SSC Napoli znalazł się bowiem lewy napastnik Ajaksu Amsterdam – Mika Godts. 20-letni zawodnik robi furorę na boiskach Eredivisie, co nie umknęło uwadze skautom giganta z Półwyspu Apenińskiego. Transfer młodego Belga na pewno zwiększyłby rywalizację w formacji ofensywnej neapolitańskiego zespołu.

Dwukrotny reprezentant Belgii występuje w barwach holenderskiej ekipy od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Amsterdamu za milion euro z Genku. Początkowo grał w zespołach młodzieżowych, a rok później awansował do pierwszej drużyny Ajaksu. W trwającym sezonie rozegrał 38 spotkań, zdobył 15 bramek i zanotował 12 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do 2029 roku.