FSV Mainz – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

FSV Mainz podejmie Bayern Monachium w meczu 31. kolejki 1. Bundesligi. Rywalizacja odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godz. 15:30. Bawarski gigant już wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec.

Na zdjęciu: Harry Kane

FSV Mainz – Bayern: typy bukmacherskie

FSV Mainz podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w ramach 31. kolejki 1. Bundesligi. W ubiegły weekend Bawarczycy przypieczętowali kolejne mistrzostwo Niemiec. Wcześniej zespół Vincenta Kompany’ego awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Kilka dni temu zameldował się także w finale Pucharu Niemiec. Sezon w wykonaniu monachijczyków może zakończyć się potrójną koroną.

Ekipa z Moguncji zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli i wypracowała sobie bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Drużyna prowadzona przez Ursa Fischera może podejść do spotkania bez większej presji. Niedawno zespół zakończył także swoją przygodę w Lidze Konferencji.

To starcie z jednej strony mistrza Niemiec, który może rotować składem i zarządzać siłami przed kluczowymi starciami w Europie, a z drugiej solidny ligowiec, ale z chęcią sprawienia kolejnej niespodzianki. Myślę, że warto rozważyć typ na podział punktów. Mój typ: remis.

FSV Mainz – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze Mainz w ostatniej kolejce zremisowali na wyjeździe z Borussią Monchengladbach (1:1). Punkt dla zespołu z Moguncji uratował w doliczonym czasie gry Nadiem Amiri, który pewnie wykorzystał rzut karny. W europejskich rozgrywkach ekipa Fishera doznała dotkliwej porażki z RC Strasbourg (0:4), mimo że wcześniej wygrało pierwszy mecz (2:0). Na krajowym podwórku zespół uległ także Freiburgiem (0:1).

Bawarczycy w tym tygodniu pokonali Bayer Leverkusen (2:0) i awansowali do wielkiego finału Pucharu Niemiec, Wcześniej odnieśli serię efektownych zwycięstw. Bayern ograł VfB Stuttgart (4:2), pokonał Real Madryt (4:3), rozbił St. Pauli (5:0), a także triumfował nad Królewskimi (2:1) Santiago Bernabeu.

FSV Mainz – Bayern: historia

W grudniowym spotkaniu rozgrywanym w Monachium miał miejsce remis (2:2). Skórę gospodarzom uratował Harry Kane, który zanotował trafienie w 87. minucie. Na listę strzelców wpisał się także Kacper Potulski. W zeszłej kampanii zespół Mainz ograł Bayern (2:1), zaś w stolicy Bawarii gospodarze nie zostawili żadnych złudzeń rywalom, wygrywając (3:0).

FSV Mainz – Bayern: kursy bukmacherskie

Jak wskazują kursy bukmacherskie, zdecydowanym faworytem jest Bayern. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Bawarczyków wynosi około 1.67. Triumf zawodników z Moguncji jest wyceniony w okolicach 5.50, a remis mniej więcej 4.45.

FSV Mainz 05 Remis Bayern Monachium 5.50 4.75 1.45 4.35 4.45 1.67 5.50 4.75 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 15:58

FSV Mainz – Bayern: przewidywane składy

FSV Mainz: Batz – Da Costa, Posch, Kohr – Caci, Nebel, Sano, Amiri, Mwene – Becker, Tietz

Bayern Monachium: Urbig – Stanisić, Kim, Ito, Davies – Kimmich, Goretzka – Guerreiro, Musiala, Diaz – Jackson

FC Koln – Bayern: transmisja meczu

Mecz FSV Mainz – Bayern Monachium w ramach 31. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 15:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz w serwisie elevensports.pl.

