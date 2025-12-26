Roma pokazała nowy stadion. Projekt robi ogromne wrażenie

AS Roma wykonała kluczowy krok w sprawie budowy nowego stadionu. Klub oficjalnie złożył projekt inwestycji, która ma połączyć nowoczesną architekturę z rzymską tradycją i ambicjami sportowymi.

Marco Canoniero / Alamy / AS Roma Na zdjęciu: Dybala i Projekt nowego stadionu AS Romy

Nowy stadion Romy. Projekt, lokalizacja i plany klubu

AS Roma poinformowała o złożeniu studium wykonalności technicznej i ekonomicznej nowego stadionu. Dokument został przekazany 23 grudnia i otwiera drogę do kolejnego etapu prac projektowych. Klub podkreśla, że to jeden z najważniejszych momentów w historii inwestycji, która ma przybliżyć Giallorossich do realizacji nowoczesnego obiektu sportowego na europejskim poziomie.

Projekt stadionu zakłada stworzenie wyjątkowej przestrzeni dla kibiców i miasta. Najbardziej charakterystycznym elementem ma być monumentalna Curva Sud. Trybuna będzie największa w Europie i stanie się sercem stadionu oraz symbolem pasji romanistów. Architektura obiektu ma czerpać inspiracje z tradycji Rzymu, łącząc klasyczne motywy z nowoczesnymi liniami i silnym związkiem z lokalnym otoczeniem.

W oficjalnym komunikacie klub podkreślił cele inwestycji. – Projekt jest efektem szczegółowych prac prowadzonych z dbałością o precyzję techniczną i zrównoważony rozwój. Chcemy zaoferować miastu i kibicom obiekt godny ich historii, pasji i przyszłości – przekazano. Stadion ma funkcjonować nie tylko w dni meczowe. Zaplanowano wielofunkcyjne przestrzenie oraz rozwiązania poprawiające komunikację, usługi i integrację urbanistyczną.

Nowy stadion Romy powstanie w dzielnicy Pietralata we wschodniej części miasta. Skala projektu oraz jego znaczenie urbanistyczne sprawiły, że obiekt został uwzględniony jako potencjalna arena mistrzostw Europy UEFA Euro 2032. Klub podziękował także burmistrzowi Roberto Gualtieriemu oraz władzom miasta za wsparcie i współpracę.

AS Roma podkreśla, że złożenie projektu definitywnego to realny krok w stronę rozpoczęcia budowy. – Przyszłość naszego domu jest coraz bliżej. Forza Roma – zakończono w oświadczeniu.

Zobacz również: Barcelona ma jasny plan. Obrońca z Premier League tylko na tych warunkach