Barcelona ma jasny plan. Obrońca z Premier League tylko na tych warunkach

08:51, 26. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona analizuje rynek środkowych obrońców. Według Fabrizio Romano w kręgu zainteresowań Blaugrany znalazł się Marcos Senesi, którego sytuacja kontraktowa przyciąga uwagę.

Marcos Senesi
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcos Senesi

Barcelona szuka stopera. Marcos Senesi na celowniku

FC Barcelona monitoruje sytuację Marcosa Senesiego z Bournemouth. Argentyński obrońca ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu i nie zamierza go przedłużać. Z tego powodu może być dostępny już zimą. Oprócz Blaugrany zainteresowanie wykazuje także Atletico i Juventus.

Senesi jest podstawowym zawodnikiem Bournemouth i ma ugruntowaną pozycję w Premier League. Występuje tam od czterech sezonów i uchodzi za jednego z solidniejszych lewonożnych stoperów na rynku. Wcześniej bardzo dobrze prezentował się w Feyenoordzie, co otworzyło mu drogę do reprezentacji Argentyny.

Barcelona podchodzi jednak do tematu ostrożnie. Klub nie chce płacić za zawodnika, który za sześć miesięcy może być dostępny za darmo. Priorytetem pozostaje wypożyczenie stopera na ostatnie miesiące sezonu lub letni darmowy transfer. Na taki scenariusz nie zgodzi się jednak Bournemouth. Senesi jest rozpatrywany jako potencjalna okazja, ale nie jako jedyna opcja.

W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania Deco z Hansim Flickiem. To podczas tej rozmowy zostanie określony idealny profil zawodnika, który miałby wzmocnić klub. Na liście znajdują się także inne nazwiska. Wśród nich jest Ake z Manchester City, który mógłby być dostępny na zasadzie wypożyczenia, a także młodsi zawodnicy rozważani w formule z opcją wykupu.

