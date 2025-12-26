Inter planuje kolejnej wzmocnienia. Tych piłkarzy obserwuje

Inter rozpoczyna pierwsze analizy przed kolejnym oknem transferowym. Według Calciomercato klub bada kilka scenariuszy wzmocnień, lecz część nazwisk szybko wypada z planów Nerazzurrich.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Christian Chivu

Inter szykuje konkretne wzmocnienia

Inter zaczyna ostrożnie porządkować priorytety na rynku transferowym. W klubowych gabinetach przy Viale della Liberazione rozważane są różne kierunki. W grę wchodzi zarówno wzmocnienie środka obrony, jak i spojrzenie w przyszłość na pozycję bramkarza. Kontrakt Yann Sommera wygasa 30 czerwca 2026 roku, dlatego temat następcy pojawia się coraz częściej w wewnętrznych rozmowach.

Dużo uwagi poświęca się także bocznym sektorom boiska. Sztab bierze pod uwagę przerwy spowodowane kontuzjami oraz możliwe odejście Dumfriesa. W tym kontekście w mediach pojawiło się nazwisko Rafika Belghaliego. Ten trop jest jednak na ten moment zamknięty. Jak wyjaśnił Fabrizio Romano na swoim kanale YouTube, algierski obrońca nie może zmienić klubu przed 30 czerwca 2026 roku. Zawodnik rozegrał już oficjalne mecze dla Verony oraz Mechelen, z którego trafił do Serie A latem.

Dodatkową przeszkodą jest udział Belghaliego w Pucharze Narodów Afryki. Oznacza to brak dostępności przez kilka tygodni zimą. Z tego powodu Inter nie traktuje go obecnie jako realnej opcji transferowej.

Inaczej wygląda sytuacja Marco Palestry. Zawodnik należy do Atalanty, która planuje jego powrót do Bergamo w czerwcu, lecz obecnie występuje na wypożyczeniu w Cagliari. Inter sprawdzał jego sytuację i wykonał pierwsze kontakty rozpoznawcze. Temat jednak szybko stracił dynamikę ze względu na wysokie koszty ewentualnej operacji.

Na ten moment nie ma także rozmów dotyczących Bellanovy. Taką informację przekazał Matteo Moretto. Nerazzurri analizują rynek spokojnie i bez pośpiechu, odkładając kluczowe decyzje na późniejszy etap sezonu.

