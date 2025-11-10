Reprezentant Polski bez trenera. Uczestnik Ligi Mistrzów zwalnia!

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Ivan Jurić (Atalanta - Sassuolo)

Reprezentant Polski bez trenera. Oficjalna decyzja

Piętnaście meczów, tylko cztery zwycięstwa, osiem remisów i trzy porażki – takim dorobkiem może „pochwalić się” Ivan Jurić na New Balance Arena, czyli Stadio Atleti Azzurri d’Italia w Bergamo. Atalanta po przegranej z Sassuolo postanowiła zrezygnować z usług chorwackiego trenera.

Jurić został zatrudniony w czerwcu i wytrzymał na stanowisku zaledwie pięć miesięcy. Orobici po 11 kolejkach Serie A mają na koncie tylko 13 punktów plasują się dopiero na 13. lokacie. Natomiast w Lidze Mistrzów udało im się wywalczyć siedem oczek. Ekipa z Lombardii na otwarcie zmagań musiała uznać wyższość Paris Saint-Germain (0:4), ale później pokonała Club Brugge (2:1) i Olympique Marsylia (1:0), a także zremisowała ze Slavią Praga (0:0).

Nicola Zalewski, który w letnim okienku zamienił Romę na Atalantę, nie należał do ulubieńców 50-latka. Reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał tylko osiem spotkań (trzy mecze opuścił z powodu kontuzji). Kto zastąpi Juricia? Wszystko wskazuje na to, że w Bergamo wybrano już nowego trenera.