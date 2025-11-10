Reprezentant Polski bez trenera. Uczestnik Ligi Mistrzów zwalnia!

Reprezentant Polski za chwilę pozna nazwisko nowego szkoleniowca. Atalanta, której zawodnikiem jest Nicola Zalewski, potwierdziła zwolnienie Ivana Juricia.

Reprezentant Polski bez trenera. Oficjalna decyzja

Piętnaście meczów, tylko cztery zwycięstwa, osiem remisów i trzy porażki – takim dorobkiem może „pochwalić się” Ivan Jurić na New Balance Arena, czyli Stadio Atleti Azzurri d’Italia w Bergamo. Atalanta po przegranej z Sassuolo postanowiła zrezygnować z usług chorwackiego trenera.

Jurić został zatrudniony w czerwcu i wytrzymał na stanowisku zaledwie pięć miesięcy. Orobici po 11 kolejkach Serie A mają na koncie tylko 13 punktów plasują się dopiero na 13. lokacie. Natomiast w Lidze Mistrzów udało im się wywalczyć siedem oczek. Ekipa z Lombardii na otwarcie zmagań musiała uznać wyższość Paris Saint-Germain (0:4), ale później pokonała Club Brugge (2:1) i Olympique Marsylia (1:0), a także zremisowała ze Slavią Praga (0:0).

Nicola Zalewski, który w letnim okienku zamienił Romę na Atalantę, nie należał do ulubieńców 50-latka. Reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał tylko osiem spotkań (trzy mecze opuścił z powodu kontuzji). Kto zastąpi Juricia? Wszystko wskazuje na to, że w Bergamo wybrano już nowego trenera.

