Przyszłość Dybali pod znakiem zapytania. Roma ma poważny dylemat

Paulo Dybala skończył niedawno 32 lata i znów leczy uraz, a jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Roma analizuje sytuację Argentyńczyka i poważnie zastanawia się nad ofertą nowego kontraktu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma musi zdecydować ws. kontraktu dla Dybali

Roma znalazła się w momencie, w którym przyszłość Paulo Dybali nie może już czekać. Argentyńczyk po raz kolejny zmaga się z kontuzją mięśniową, przez co opuścił już kilka spotkań. Choć jego jakość techniczna nigdy nie była kwestionowana, częstotliwość urazów coraz mocniej wpływa na ocenę jego dalszej roli w klubie.

Dybala zarabia około 8 milionów euro za sezon, co przy obecnych realiach Romy jest stawką wyraźnie odstającą od możliwości i strategii finansowej klubu. Już latem próbowano rozłożyć wynagrodzenie na dłuższy okres, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem. Teraz temat wraca z pełną mocą, bo do końca kontraktu zostało nieco ponad pół roku.

W klubie panuje przekonanie, że jakakolwiek propozycja zostanie oparta na dużo niższej pensji. Nie wiadomo jednak, czy konstrukcja takiego kontraktu będzie akceptowalna dla piłkarza. Dybala często podkreślał, że czuje się w Rzymie jak w domu, ale dobra atmosfera nie rozwiąże problemów ekonomicznych ani obaw związanych z jego zdrowiem.

Najbliższe tygodnie będą decydujące. Roma musi ocenić, czy ryzyko związane z kolejnymi urazami rekompensuje wartość, jaką Argentyńczyk wciąż wnosi na boisko. Z kolei Dybala musi zdecydować, czy jest gotów na znaczące obniżenie wynagrodzenia, by kontynuować projekt w klubie, który zawsze stawiał go w centrum uwagi. Wiele wskazuje jednak na to, że ostatecznych decyzji nie należy spodziewać się w najbliższym czasie.

