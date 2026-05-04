Raphinha dostał lukratywną ofertę z Arabii. Zdecydował, gdzie chce grać

Raphinha otrzymał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Marca, zawodnik podjął już ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości w Barcelonie.

Raphinha zostanie? Barcelona już wie

W ostatnim czasie media obiegły doniesienia o możliwym odejściu Raphinhi. Brazylijczyk zmagał się z trudniejszym okresem ze względu na liczne kontuzje, choć i tak rozegrał 31 spotkań, w których zdobył 19 bramek i 8 asyst. W związku tym pojawiły się plotki o sprzedaży skrzydłowego do saudyjskich gigantów, które oferują fortunę za gwiazdę Barcelony.

Jednak jak podaje „Marca” sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zawodnik czuje się doceniany przez szatnię oraz sztab szkoleniowy. Piłkarz wie o lukratywnych ofertach, ale nie bierze ich pod uwagę. Co więcej, postanowił skupić się na walce o kolejne trofea w barwach Dumy Katalonii, a klub zakłada, że Raphinha wypełni swój kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

Z kolei Hansi Flick chce uniknąć kolejnych urazów, dlatego przygotowano specjalny plan treningowy. Dzięki temu reprezentant Brazylii ma być w dobrej kondycji przez cały kolejny sezon.

W sobotę wrócił do kadry meczowej na spotkanie z Osasuną. Choć spędził cały mecz na ławce rezerwowych, jego powrót to świetna wiadomość dla kibiców Blaugrany. Fani liczą na jego występ w nadchodzącym El Clasico.

Dla Barcelony ewentualne odejście 29-latka byłoby dużym osłabieniem, więc według doniesień władze klubu przyjęły tę deklarację z optymizmem i spokojem.

