Raphinha dostał lukratywną ofertę z Arabii. Zdecydował, gdzie chce grać

15:38, 4. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Marca

Raphinha otrzymał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Marca, zawodnik podjął już ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości w Barcelonie.

Raphinha
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zostanie? Barcelona już wie

W ostatnim czasie media obiegły doniesienia o możliwym odejściu Raphinhi. Brazylijczyk zmagał się z trudniejszym okresem ze względu na liczne kontuzje, choć i tak rozegrał 31 spotkań, w których zdobył 19 bramek i 8 asyst. W związku tym pojawiły się plotki o sprzedaży skrzydłowego do saudyjskich gigantów, które oferują fortunę za gwiazdę Barcelony.

Jednak jak podaje „Marca” sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zawodnik czuje się doceniany przez szatnię oraz sztab szkoleniowy. Piłkarz wie o lukratywnych ofertach, ale nie bierze ich pod uwagę. Co więcej, postanowił skupić się na walce o kolejne trofea w barwach Dumy Katalonii, a klub zakłada, że Raphinha wypełni swój kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

Z kolei Hansi Flick chce uniknąć kolejnych urazów, dlatego przygotowano specjalny plan treningowy. Dzięki temu reprezentant Brazylii ma być w dobrej kondycji przez cały kolejny sezon.

W sobotę wrócił do kadry meczowej na spotkanie z Osasuną. Choć spędził cały mecz na ławce rezerwowych, jego powrót to świetna wiadomość dla kibiców Blaugrany. Fani liczą na jego występ w nadchodzącym El Clasico.

Dla Barcelony ewentualne odejście 29-latka byłoby dużym osłabieniem, więc według doniesień władze klubu przyjęły tę deklarację z optymizmem i spokojem.

Zobacz także: Barcelona rusza po gwiazdę Chelsea wartą 100 mln euro. Szykuje się hit transferowy?

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości