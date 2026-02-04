Adrian Przyborek odbył pierwszy trening z Lazio, a włoskie media już jasno określają jego przyszłą rolę w zespole. Polak będzie musiał mocno zapracować na swoją szansę w zespole.

Adrian Przyborek

Przyborek zmienia pozycję na boisku

Adrian Przyborek nieoczekiwanie stał się bohaterem głośnego transferowego ruchu w zimowym oknie. 19-latek niespodziewanie opuścił Pogoń Szczecin i przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Lazio. Z rzymskim klubem Polak związał się umową do 2030 roku.

Przyborek we wtorek odbył pierwszy trening pod wodzą trenera Maurizio Sarriego. Włoskie media ujawniły, jaką rolę dla 19-latka szykuje doświadczony szkoleniowiec Lazio. Polaka czeka wyzwanie, ponieważ będzie musiał zaadaptować się do nowej pozycji na boisku. Jako piłkarz Pogoni grał głównie na skrzydle.

W Lazio Przyborek ma być piłkarzem środka pola w formacji 4-3-3. Polak rozpatrywany jest jako zmiennik 23-letniego Holendra Kennetha Taylora, który zimą dołączył do rzymian z Ajaxu za prawie 17 milionów euro. W ostatnim meczu zdobył nawet bramkę z Genoą.

Lazio ma zaprezentować Przyborka na piątkowej konferencji prasowej. Najbliższy mecz drużyna ze stolicy Włoch rozegra w niedzielę z Juventusem.

