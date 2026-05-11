Raul Asencio może zakotwiczyć w Turcji. Wpłynęła oferta

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Besiktas Stambuł złożył propozycję za Raula Asencio

Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego prawdopodobnie przeprowadzi sporą przebudowę składu. Drużyna Królewskich rozgrywa rozczarowujący sezon i wiadomo już, że zakończy trwającą kampanię bez żadnego trofeum. Władze klubu z Santiago Bernabeu planują więc kilka istotnych zmian kadrowych, aby zespół wrócił na szczyt europejskiego futbolu. Niewykluczone, że z ekipą Los Blancos pożegna się między innymi Raul Asencio, który w obecnym sezonie nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.

Jak informuje dziennik „Fanatik”, Real Madryt otrzymał już pierwszą ofertę za swojego zawodnika. Zainteresowanie 23-letnim środkowym obrońcą wykazuje Besiktas Stambuł, który chciałby sprowadzić Hiszpana zbliżającego się lata. Według medialnych doniesień turecki gigant zaproponował za defensora około 20 milionów euro. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, czy takie pieniądze przekonają działaczy wicemistrzów Hiszpanii do sprzedaży wciąż młodego piłkarza. Wszystko wyjaśni się w nadchodzących miesiącach.

Mierzący 184 centymetry defensor, który w przeszłości był również łączony z klubami Premier League oraz Saudi Pro League, rozegrał w tej kampanii 32 spotkania, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, co daje Hiszpanom komfortową pozycję negocjacyjną. Asencio trafił do La Fabriki w 2017 roku, wcześniej rozwijając umiejętności w młodzieżowych zespołach UD Las Palmas.