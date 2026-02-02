Jakub Kałuziński po raz pierwszy od zmiany klubu zaznaczył swoją obecność w liczbach. Asysta w meczu zakończonym remisem 2:2 przerwała miesiące ciszy pomocnika, który do tej pory funkcjonował na marginesie składu Basaksehiru.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Kałuziński z pierwszą asystą po transferze

Od blisko trzech lat swoją karierę w Turcji kontynuuje Jakub Kałuziński. Były zawodnik Lechii Gdańsk w sierpniu ubiegłego roku zamienił Antalyaspor na Basaksehir. Do zmiany barw 23-latka skłoniła chęć gry o awans do europejskich pucharów oraz perspektywa ponownej pracy z byłym opiekunem BVB, Nurim Sahinem.

W nowym zespole nie wszystko poszło jednak po myśli Kałuzińskiego. Pomocnik liczył, że wraz z awansem sportowym przybliży się do gry w reprezentacji Polski. 23-latek poprzestał na jednym występie w kadrze, ponieważ nie był w stanie wywalczyć sobie miejsce w jedenastce Basaksehiru.

Przełomowy dla polskiego piłkarza okazał się niedawny ligowy pojedynek z Rizesporem. Kałuziński zameldował się na boisku w 73. minucie, a minutę później zaliczył asystę przy golu na 2:2. Taki wynik utrzymał się już do końca, zatem Polak pomógł drużynie uniknąć porażki. Szósty w tabeli Basaksehir pozostaje niepokonany w lidze od 22 listopada ubiegłego roku.

Kałuziński w barwach Basaksehiru rozegrał dziesięć spotkań. Na boisku spędził 428 minut. Być może niedawna asysta przybliży polskiego pomocnika do wyjściowej jedenastki tureckiego klubu.

