Tyle osób obejrzało w Polsce El Clasico. Jedna stacja zdominowała drugą

11:13, 11. maja 2026
Wojciech Mazurek
FC Barcelona wygrała z Realem Madryt (2:0). El Clasico w Polsce oglądało 823 tysiące widzów. Jak przekazał Patryk Mirosławki spotkania na kanale Eleven Sports obejrzało aż 531 tysięcy fanów.

FC Barcelona w niedzielę wieczorem (10 maja) podejmowała przed własną publicznością Real Madryt. Było to trzecie, a zarazem ostatnie El Clasico w sezonie 2025/2026. Mecz zakończył się wygraną Blaugrany (2:0). Tym samym Katalończycy zdobyli mistrzostwo Hiszpanii.

W Polsce jeden z najważniejszych meczów w piłce nożnej można było oglądać na trzech kanałach w dwóch różnych stacjach. Transmisja na żywo była dostępna w Eleven Sports (jeden kanał), a także w Canal+ Sport (dwa kanały). Wyniki oglądalności są miażdżące.

Patryk Mirosławski, powołując się na dane Nielsena, poinformował, że El Clasico oglądało w Polsce 823 tysiące widzów. Aż 531 tysięcy odbiorców wybrało Eleven Sports, co powoduje totalną dominację jednej stacji. Warto dodać, że powyższa statystyka nie zawiera danych dot. oglądalności online. Mecz w Eleven komentował duet Sebastian Chabiniak i Mateusz Święcicki, zaś w Canal+ duet Michał Mitrut i Marcin Żewłakow.

To wielki zaszczyt, że aż tylu z Was zagłosowało pilotem za naszą transmisją. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że spędziliście wczoraj fajny wieczór z Eleven Sports – napisał w mediach społecznościowych Patryk Mirosławski, szef redakcji Eleven.

