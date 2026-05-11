Bogusz strzelił gola byłemu klubowi. Tak zachował się po bramce [WIDEO]

Bogusz nie świętował bramki przeciwko Los Angeles FC
W nocy z niedzieli na poniedziałek Mateusz Bogusz i jego Houston Dynamo rywalizowało na wyjeździe z Los Angeles FC. Dla reprezentanta Polski był to szczególny mecz ze względu na fakt, że spędził w drużynie z Kalifornii bardzo udane dwa sezony w latach 2023-2024.
Houston Dynamo w składzie z Polakiem rozbiło rywali aż (4:1), a Bogusz zdobył jedną z bramek. 24-latek spędził na boisku 87 minut i był jednym z najlepszych zawodników meczu. Oprócz niego na listę strzelców wpisali się Jack McGlynn i Guilherme.
Bogusz pokonał bramkarza Los Angeles na raty. Pierwszą próbę zatrzymał Hugo Lloris, ale już przy drugiej nawet nie zareagował.
Dla polskiego pomocnika był to drugi gol w tym sezonie MLS. Łącznie na swoim koncie ma 13 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. W obecnym klubie gra od stycznia 2026 roku. Houston Dynamo zapłaciło za niego ok. 5,5 mln euro. Kontrakt podpisał do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Wcześniej grał w Cruz Azul.
Jeśli chodzi o bramkę przeciwko Los Angeles FC, Bogusz nie celebrował zdobycia gola z szacunku dla byłego klubu. W barwach ekipy z Miasta Aniołów rozegrał 90 spotkań, w których 24 razy wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył 19 asyst.