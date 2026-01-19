AS Roma ponownie ma problemy kadrowe w obronie. Z gry wypadł kluczowy zawodnik tej formacji, Mario Hermoso. Na kolejne szanse od Gian Piero Gasperiniego czeka Jan Ziółkowski.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski może skorzystać na problemach Romy

Jan Ziółkowski rozegrał dla Romy w tym sezonie 13 meczów, co przełożyło się na nieco ponad 500 minut. Reprezentant Polski skorzystał na licznych problemach kadrowych rzymian i wykorzystał swoją szansę. Gdy sytuacja zdrowotna wróciła do normy, 20-latek ponownie spadł w hierarchii Gian Piero Gasperiniego. Jak się okazuje, być może nie na długo.

Roma pokonała ostatnio w Serie A Torino 2:0. W 22. minucie rzymianie stracili swojego kluczowego obrońcę, Mario Hermoso. Wieści o stanie zdrowia Hiszpana przekazał dziennikarz Filippo Biafora z Il Tempo. Hermoso doznał kontuzji mięśnia. Badania diagnostyczne nie wykazały problemów ze ścięgnami. Mimo tego piłkarza zabraknie przez około 20 dni.

Hermoso opuści dwa mecze w Lidze Europy i prawdopodobnie dwa lub trzy spotkania w Serie A. W weekend kontuzjowanego defensora zastąpił Włoch Daniele Ghilardi. To właśnie on wyrasta na głównego kandydata Ziółkowskiego do gry od pierwszej minuty.

Roma gra w formacji na trzech środkowych obrońców. Z kolei Polak jest aktualnie najpewniej czwartym stoperem w hierarchii Gian Piero Gasperiniego. Po raz ostatni w wyjściowym składzie były gracz Legii Warszawa pojawił się 13 stycznia w Pucharze Włoch z Torino.

