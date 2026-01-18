Matusz Bogusz na dniach zamieni Cruz Azul na Houston Dynamo. Trener meksykańskiej drużyny odniósł się do odejścia Polaka. Wobec kontrowersji związanych z transferem 24-latka, słowa jego szkoleniowca mogą zaskakiwać.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz wybrał transfer, trener Polaka żałuje jego odejścia

Mateusz Bogusz w ostatnich tygodniach narobił w Meksyku sporego zamieszania. Polak dążył do opuszczenie Cruz Azul, co próbował osiągnąć między innymi poprzez niestawianie się nad przedsezonowych treningach. Zachowania 24-latka były szeroko komentowane przez meksykańskie media, które krytykowały takie podejście reprezentanta Polski.

Bogusz ostatecznie wkrótce zrealizuje swój cel i opuści Cruz Azul. Jego transfer do amerykańskiego Houston Dynamo jest już na ostatniej prostej. 24-latek podczas gry w Meksyku wygrał z drużyną Ligę Mistrzów strefy CONCACAF. W ostatnich miesiącach jego pozycja w zespole nie była już tak mocna, jak kiedyś. Polaka z dobrej strony zapamięta jego trener, Nicolas Larcamon.

– Był on w pewnym sensie ofiarą okoliczności związanych z minutami i rolą, jaką pełnił Nacho jako lider i autorytet. Powiedziałem to Matiemu: mógł zrobić coś więcej, aby się utrzymać, wykazać większą regularnością – powiedział argentyński szkoleniowiec cytowany przez El Universal. Jak się okazało, próbował on namówić Bogusza na pozostanie w drużynie.

– Jestem przekonany, że jest to gracz o wysokiej klasie. Życzę mu wszystkiego najlepszego, gdziekolwiek trafi, na pewno dobrze sobie poradzi – czytamy na łamach Juan Futbol. Szkoleniowiec Cruz Azul nie wypominał zatem Boguszowi jego nieobecności na treningach. Zamiast tego życzliwie pożegnał polskiego piłkarza.

