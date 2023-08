IMAGO / Gianluca Ricci Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti jest łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Włoch

Napoli oczekuje odszkodowania w wysokości 3 mln euro

FIGC nie zamierza nic płacić Napoli

Napoli idzie na wojnę z FIGC?

Luciano Spalletti jest głównym kandydatem do zastąpienia Roberto Manciniego w reprezentacji Włoch, ale FIGC nie chce zapłacić klauzuli w wysokości 3 milionów euro uzgodnionej przez trenera, kiedy opuszczał Napoli po zdobyciu tytułu Serie A w sezonie 2022-23.

– Napoli nie zażądało odszkodowania po tym, jak Spalletti zdecydował się wcześniej rozwiązać kontrakt, ale trener powiedział, że nie będzie prowadził żadnej działalności w sezonie 2023-24 i dotyczy to klubów i reprezentacji – powiedział Grassani.

– Po prawie tygodniu plotek Spalletti nie zadzwonił jeszcze do De Laurentiisa ani Napoli. Ani on, ani jego prawnicy tego nie zrobili i musi to dać do myślenia. Przestrzeganie zasad ma fundamentalne znaczenie. Klauzula nie jest taką prostą sprawą. To coś uzgodnionego pod koniec długich negocjacji w siedmiostronicowym dokumencie podpisanym przez Spallettiego, Napoli i prawników obu stron. Jeśli FIGC nie chce płacić jako podmiot może to uczynić poprzez sponsorów. Może to zrobić również trener – dodał.

Mówi się, że w związku trzymilionową klauzulą Spallettiego to Antonio Conte może wrócić na ławkę trenerską Squadry Azzurra.

