Polski talent przechodzi do Interu Mediolan! [NASZ NEWS]

W Interze Mediolan grają już Piotr Zieliński i Nicola Zalewski, ale z informacji goal.pl wynika, że do tego słynnego klubu właśnie trafia kolejny Polak. To talent, który Włosi zamierzają szybko oszlifować.

Tiziano Ballabio Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Zamienia Warszawę na Mediolan

Inter Mediolan to jeden z tych klubów, które mocno działają na wyobraźnię wielu kibiców. Nic w tym jednak dziwnego, mówimy w końcu o jednej z największych piłkarskich marek na świecie. Barwy tej drużyny reprezentuje już dwóch Polaków, a więc Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.



Kilka tygodni temu goal.pl jako pierwszy informował, że Inter sięgnie też po utalentowanego piłkarza, któremu skończyła się umowa z Polonią Warszawa. To niespełna 17-letni Patryk Mackiewicz.



Teraz możemy dodać, że ten transfer się właśnie dokonuje. Z naszych informacji wynika, że dziś młody Polak przeszedł testy medyczne w Mediolanie, a jutro podpisze umowę z gigantem europejskiego futbolu.

Mackiewicz jest reprezentantem Polski do lat 17, w tej kadrze rozegrał dwa spotkania. Jest wychowankiem Znicza Pruszków, z którego przeniósł się najpierw do Legii Warszawa, a następnie do Polonii. To rosły obrońca, liczy już 192 cm wzrostu. Jest lewonożny, co, jak wiadomo, zawsze jest w cenie.