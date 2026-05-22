Jan Oblak odejdzie z Atletico? Wzbudził zainteresowanie mistrza kraju

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Inter Mediolan zabiega o Jana Oblaka

Inter Mediolan podczas najbliższego letniego okienka transferowego zamierza skupić się na sprowadzeniu nowego bramkarza. Kontrakt Yanna Sommera z włoskim gigantem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i nawet jeśli doświadczony Szwajcar przedłuży umowę o kolejny sezon, to w przyszłej kampanii najprawdopodobniej będzie pełnił rolę rezerwowego. Władze potentata z Półwyspu Apenińskiego chcą bowiem, aby między słupkami stanął topowy golkiper, który zagwarantuje drużynie odpowiednią jakość na lata.

Według Ekrema Konura, wymarzonym kandydatem Interu Mediolan jest Jan Oblak. Słoweński bramkarz znajduje się na szczycie listy życzeń działaczy włoskiego klubu. 33-letni zawodnik może być zainteresowany podjęciem nowego wyzwania po wielu sezonach spędzonych w Atletico Madryt. Aktualny mistrz Serie A nie jest jednak jedynym zespołem obserwującym sytuację doświadczonego golkipera. Chęć sprowadzenia Oblaka wykazuje również Fenerbahce Stambuł, dlatego Inter będzie musiał stoczyć rywalizację z Turkami.

82-krotny reprezentant Słowenii występuje w barwach ekipy Los Rojiblancos od lipca 2014 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Hiszpanii za 16 milionów euro z Benfiki Lizbona. W obecnej kampanii rozegrał 43 spotkania, stracił 55 bramek i zachował 11 czystych kont. Kontrakt słynnego bramkarza z Atletico obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Jana Oblaka na kwotę w granicach 20 milionów euro.